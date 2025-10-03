Basket. A canestro senza l’assillo dei punti. Il "Jam» diventa il torneo di tutti

Successo dell’"Osteria Basket Jam", torneo dedicato agli aquilotti 2015-2016, promosso dal Comune di Montelabbate con la collaborazione delle associazioni Tigers Montecchio, Montecchio Sport, Metauro Basket Academy e Proca Basket Gators, nata con l’obiettivo di valorizzare lo sport come occasione di incontro, divertimento e crescita per i più giovani.

Ad aprire il torneo l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Lisa Giacomini e l’assessore alle politiche culturali Riccardo Rossi. Andrea Aiudi, allenatore dei Tigers Montecchio, ha contribuito a creare sinergia tra le diverse realtà sportive.

Le partite si sono svolte in un clima di grande fair play, con un tifo caloroso che ha accompagnato i giovani atleti fino alla premiazione. Alla cerimonia conclusiva erano presenti anche il sindaco Roberto Rossi e la vicesindaca Silvia De Gennaro che, insieme agli altri assessori, hanno premiato tutti i partecipanti al torneo con una medaglia e un trofeo dedicato alle tre squadre. Il sindaco ha poi offerto a tutti i giovani sportivi anche un buon gelato.

Osteria Basket Jam si è dimostrata un’iniziativa speciale, capace di unire sport, amicizia e comunità. Una occasione importante per i nostri ragazzi, che nello sport trovano uno spazio di crescita, passione e divertimento.

l.d.