Basket a Desio. Una giornata a canestro. Aprono le Foxes, poi l’Aurora

L’iniziativa si chiama “Desio Basket City”. Una giornata di grande basket che comincerà oggi alle 17 al PalaFitLine con la partita valida per il campionato di A2 Femminile fra Basket Foxes e USE Empoli e proseguirà alle 21 con la partita di B Nazionale fra Rimadesio e Bakery Piacenza. Con un biglietto unico da 10 euro (5 ridotto) si potrà assistere a entrambi i match, un modo per suggellare il rapporto di collaborazione tra i due club brianzoli. Per l’occasione sarà utilizzata anche una divisa speciale e durante l’intervallo del match della Rimadesio sarà presentata al pubblico di fede bluarancio la formazione di Giussano. "Valori, visioni e sogni comuni mi portano a pensare che siamo solo all’inizio di una sinergia con il Basket Foxes che come noi si sta approcciando per la prima volta a un nuovo campionato. Saremo sicuramente buoni amici lungo il percorso di un viaggio sfidante ed entusiasmante per entrambi di cui questa è solo la prima tappa" dice il presidente di Pallacanestro Aurora Ivan Papaianni. "Trovare lungo il nostro cammino una società blasonata come l’Aurora rappresenta uno stimolo in più a dimostrare che il basket va oltre il genere ed è in grado di dare spettacolo a tutti gli appassionati. Il feeling che si è creato sin da subito con l’Aurora ci fa ben sperare che il futuro di queste due realtà sia molto vicino e porti entrambi ad alti livelli" commenta Paolo la Vitola, presidente di Basket Foxes.

Ro.San.