Basket, a Pisa CUS-CMC Carrara inaugura il campionato di Divisione Regionale 1

Pisa, 3 ottobre – Ancora poche ore all’esordio del Cosmocare CUS Pisa Basket, nel campionato di divisione regionale 1. I ragazzi di Stefano Dari incontrano infatti, domenica alle 18 al PalaCUS, il Centro Minibasket Carrara, per un remake di una sfida molto sofferta due stagioni fa, quando, con le due compagini in serie C, gli apuani si affermarono due volte nella regular season, ma persero in quattro turni ai play-out con Fiorindi e compagni, che allora riuscirono a salvarsi, condannando alla retrocessione gli avversari.

CMC CARRARA – La squadra del confermato coach coach Michele Bertieri, alla sua terza stagione sulla panchina biancoceleste, con vice Luca Rigano, ha un organico molto giovane, reduce dalla salvezza nella scorsa stagione, che ha come obiettivo prioritario il mantenimento della categoria. La compagine apuana, uscita ai sedicesimi in Coppa Toscana a Montemurlo, può contare tuttavia su giocatori esperti come Mancini e Malcontenti e, soprattutto, sul giovane play Gabriele Campi lo scorso anno top scorer in DR1 con 18,2 punti a partita. Il roster: Marco Mancini (guardia), Michele Diamanti (ala), Gabriele Campi (play), Marco Malcontenti (ala), Luca Cucurnia (ala), Lorenzo De Angeli (play-guardia), Giacomo Sessa (play), Modou Diagne (ala), Nicholas Moscatelli (pivot), Matteo Topetti (play), Edoardo Argiolas (ala), Davide Akkad (ala), Nicola Ferrando (guardia), Diego Orsini (ala), Duccio Tonelli (play).

CUS PISA COSMOCARE – Il team guidato dal neo coach Stefano Dari riparte dalle conferme di capitan Siena, Giannelli, Quarta, Spagnolli, Colombini (squalificato per le prime due gare), Apolloni e Burgalassi, dal rientro di Fiorindi, dall’ingresso di Malfatti, e delle matricole universitarie Spagli, Ricci e Rosati. La compagine del cherubino ha effettuato una lunga preparazione, con molte amichevoli, l’ultima delle quali vinta con la Cerretese, ed è uscita agli ottavi in Coppa Toscana, in virtù di un calo nei minuti finali con il quotato Poggibonsi, dopo aver superato di misura ai sedicesimi Scandicci.

“Il gruppo non è ancora al top -dichiara coach Dari- aspetto comprensibile visti i molti volti nuovi, tra cui l’allenatore. Abbiamo lavorato parecchio sulla difesa, che con la Cerretese ha dimostrato di funzionare, ma, nelle prime gare, dovremo affrettarci a migliorare sull’attacco, in cui siamo ancora indietro”.