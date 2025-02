Basket A1 donne. E-Work, per i playoff manca solo la matematica

"Queste ragazze vanno soltanto santificate". Non perde il senso dell’umorismo Paolo Seletti per commentare la vittoria dell’E-Work a Sesto San Giovanni, la più incredibile nella storia della società. Inutile girarci intorno: Faenza avrebbe dovuto subire un passivo di trenta punti in casa della quinta della classe senza Reichert e Parzenska e invece è arrivata una prestazione inaspettata quanto fantastica che vale la salvezza e l’ingresso nei playoff.

Impossibile fare calcoli visto che molte squadre devono riposare nelle restanti cinque gare di campionato e ci sono scontri diretti, ma l’E-Work attende solo la matematica per festeggiare l’ingresso nelle prime otto, perché dovrebbero accadere troppe situazioni contro ogni pronostico per vedere le faentine none. Due sono le immagini che resteranno della vittoria a Sesto San Giovanni, oltre ovviamente alla solita Roumy: le prestazioni di Fondren e di Turel. La play statunitense non solo ha segnato 27 punti, catturato 14 rimbalzi e servito 7 assist, ma ha marcato e annullato la pivot Moore, la migliore realizzatrice delle lombarde, senza far sentire la differenza fisica. Una scelta tattica rischiosissima e quasi ‘visionaria’ che Seletti aveva pensato durante la settimana e poi presentato in campo, a dimostrazione di quanto abbia letto benissimo la partita. Non ci sono dubbi che meriterebbe il premio di allenatore dell’anno per i risultati che sta ottenendo. Turel, invece, con i suoi 15 punti ha confermato di essere diventata una giocatrice da A1 dal lato mentale, perché a livello tecnico le sue qualità sono sempre state indubbie.

"Non ho molte parole per commentare questa partita – afferma Seletti -. Eravamo consapevoli di presentaci in una situazione di emergenza, ma sapevamo anche che nelle ultime settimane qualcosa dentro di noi era cambiato e lo si vedeva dall’atteggiamento che avevamo negli allenamenti. Questa squadra ha una forza incredibile e devo ringraziare anche lo staff per il lavoro fatto, perché simili stagioni accadono una volta ogni dieci anni, e sono il frutto del lavoro di tutti. Ovviamente abbiamo vinto anche per Reichter e Parzenska che dovranno a breve essere operate al legamento crociato". L’E-Work osserverà il turno di riposo nel week end e ritornerà in campo mercoledì 5 marzo nel match di recupero a Villafranca, ultima della classe. Vietato distrarsi, perchè il traguardo è davvero ad un passo.

l.d.f.