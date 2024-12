Basket A1 donne. Per l’E-Work domani l’ostacolo C.Scrivia

Ultimo impegno del 2024 al PalaBubani per l’E-Work che alle 18 di domani ospiterà il Derthona Castelnuovo Scrivia, match che farà calare il sipario sul girone d’andata. Attenzione a non farsi condizionare dalle apparenze, perché le piemontesi sono neopromosse soltanto sulla carta, come dimostra il loro roster e soprattutto il quarto posto in classifica. Derthona, che ha perso soltanto con Venezia, Schio e Campobasso, è l’emblema di come si possa lavorare con programmazione e intelligenza nel basket femminile, anche grazie ad un budget notevole, essendo la sorella minore della Tortona che gioca in A1 maschile. Nell’organico ci sono giocatrici che da anni militano in A1 come Attura, Penna e Caterina Dotto (vice play nonostante il lungo palmares di trofei) e con straniere di grandissimo livello, come la statunitense ma di passaporto svedese Fontaine e la statunitense Coates. Sarà quindi una gara molto complicata per l’E-Work, che potrà chiudere l’andata al settimo o all’ottavo posto e soltanto questa sera conoscerà l’avversaria del primo turno di Coppa Italia. "Derthona è la squadra più esperta del campionato per età media – spiega coach Seletti (foto) –. Ha tantissime giocatrici che hanno un centinaio di partite i A1 sulle spalle a partire dal playmaker Attura che è stato il vero motore della squadra e poi hanno ritrovato Penna, talento della pallacanestro italiana che per molto tempo si è sacrificata sulle panchine di squadre da Eurolega come Schio e Venezia giocando poco. Oltre a loro ci sono Fontaine e Coates, entrambe di livello Wnba, che fanno tanto movimento e sono grandi atlete. Anche in panchina ci sono atlete importanti. Dovremo trovare il modo di sporcare la partita il più possibile per farle andare fuori ritmo, neutralizzare Attura, stare attenti che non si accendano le atlete della panchina e avere atletismo per pareggiare la fisicità a rimbalzo".

Luca Del Favero