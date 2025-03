Basket A1 femminile - Al PalaBubani arriva Campobasso. E-Work, l’ultima della stagione in casa alle 18

Ultimo ballo al PalaBubani prima dei playoff. L’E-Work saluta la regular season casalinga alle 18 contro la Magnolia Campobasso, dando appuntamento ai tifosi ad aprile quando arriverà Venezia nei quarti. L’attuale settimo posto è infatti il piazzamento finale più probabile per le faentine considerando che dopo il match odierno contro la terza forza del campionato (posizione già acquisita), giovedì ci sarà l’ultimo match di campionato in casa di Castelnuovo Scrivia, già certa di essere quarta. Un doppio successo potrebbe addirittura non bastare, perché bisognerà sperare nei passi falsi di Sesto San Giovanni appaiata all’E-Work ma con lo scontro diretto a favore. Per questo incontro quasi proibitivo, le faentine saranno con tutta probabilità senza Turel, in dubbio per un piccolo stiramento muscolare. Assenza pesante, perché priverebbe la squadra di una micidiale tiratrice da tre punti. "Scenderamo in campo con la solita voglia di vincere e dando tutto quello abbiamo – sottolinea coach Paolo Seletti – volendo goderci il finale di stagione e i playoff che ci siamo meritati. Campobasso è terza in classifica, gioca una pallacanestro divertente e ha giocatrici di prospettiva come Scalia e Ziemborska, inserite in un contesto con giovani di grande talento come Quinonez Mina e atlete d’esperienza come Kunaiyi-Akpanah. Uno dei suoi punti di forza è la difesa ed infatti farle canestro è molto difficile: spesso vince partite a punteggi bassi grazie alla fisicità, all’atletismo e all’aggressività. Dovremo quindi cercare di restare in partita utilizzando le nostre solite armi offensive e trovare punti da tante giocatrici e non solo da Fondren e Roumy che sono diventate le osservate speciali per quaranta minuti dalle difese avversarie essendo rimaste i maggiori terminali in attacco dopo gli infortuni di Reicherte Parzenska".

Per rendere il PalaBubani ancora più caldo, i tesserati del Faenza Basket Project, della Scuola Basket, del Faenza Futura e della Raggisolaris Academy entreranno gratis e loro accompagnatori pagheranno il biglietto 5 euro.

l.d.f.