Basket, A1 femminile. Campobasso fa il colpo a Sesto. Il Geas benedice la lunga sosta

Le condizioni fisiche decisamente complicate fermano la corsa dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni che perde in casa 62-66 contro Campobasso con solo 6 giocatrici in rotazione. Non bastano i 24 punti di Gina Conti, galvanizzata dalla convocazione con la nazionale azzurra (domani in campo con l’Italia a Vigevano con la Grecia), che ha tirato 69 da 3. Eppure le rossonere sono quasi andate ad un passo dall’impresa, ancora di più tenendo conto che tra le 6 ha giocato oltre 30 minuti anche Panzera che, in realtà, non si è neanche allenata in settimana: "Le energie alla vigilia di questa partita erano poche - dice coach Cinzia Zanotti - forse avremmo potuto portarla a casa, anche se in generale, date le nostre condizioni, la posizione in classifica che occupiamo è davvero ottima".

Ora si guarda avanti benedicendo la lunga pausa del campionato: "Ci farà molto bene per riprendere un po’ di fiato e avvicinare le assenti al recupero sperando di essere al completo al ritorno sul campo". Dopo la Nazionale, visto il turno di riposo programmato del 19 novembre, il ritorno sul parquet sarà domenica 26 al PalaCarzaniga contro la capolista Venezia.

Sandro Pugliese