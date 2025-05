Basket A2: Avellino-Brindisi e il caso Pesaro-Torino nei play-in decisivi

Oggi si disputa per la prima volta in A2 un play-in: partita secca, chi vince va avanti, chi perde va in vacanza. Alle 21 (diretta su RaiSport) c’è Avellino-Brindisi, 10ª contro 13ª: la vincente domenica andrà a Verona ad affrontare la Tezenis e chi la spunterà sarà attesa da Rimini nei quarti di finale.

Poi c’è il caso dell’altro play-in: Pesaro (11ª) contro Torino (12ª). Nella città marchigiana l’impianto è indisponibile fino a domenica. Si parlava di giocare ad Ancona. Poi ieri a Cento, ma la Questura di Ferrara si è opposta. A quel punto la Fip l’ha riprogrammata a data da destinarsi, mentre Torino era già in viaggio per l’Emilia. Infine si è valutata l’opzione Forlì, dunque il Palafiera: il Comune ha dato l’ok, ora il caso è sul tavolo della Questura, che dovrebbe sciogliere la riserva. Pesaro non troverebbe, qui, tifosi ostili. La vincente di questo confronto (ancora incerto) andrà al PalaDozza di Bologna a far visita alla Fortitudo in un’altra gara secca che qualificherà ai quarti contro Cantù.