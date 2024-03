Basket A2, Coppa Italia. Matelica a caccia del pass

Inizia oggi a Roseto degli Abruzzi la "Final Eight" di Coppa Italia di serie A2 femminile di basket, cui partecipa per la prima volta anche la Halley Thunder. Nei quarti la formazione di coach Sorgentone affronta alle 18.30 (PalaMaggetti) la Polisportiva San Giovanni Valdarno, con diretta su Lbf Tv (ww.lbftv.it). Le avversarie, allenate dal coach spagnolo "Nacho" Garcia, occupano in campionato il 2° posto nel girone A con 34 punti, mentre Matelica attualmente è al 6° posto nel girone B con 24 punti. "Loro hanno esperienza e qualità – spiega il tecnico Sorgentone – e hanno a lungo guidato il proprio girone in campionato. Possono contare su uno dei migliori triangoli di esterne della A2 con la regista Erica Reggiani, la guardia Marta Rossini e l’ala Flavia De Cassan. Sotto canestro, nel dubbio di sapere se sarà della partita Meriem Nasraoui, troveremo un pacchetto di lunghe importante con Aleksandra Petrova, Giorgia Bocola e Milena Mioni. Per noi sarà una gara dura, ma sono fiducioso in una buona prestazione della mia squadra, avvicinatasi all’appuntamento con la concentrazione giusta e la voglia di far bene. San Giovanni Valdarno per posizione in classifica, forza e tradizione è la squadra che ‘deve’ vincere la sfida; noi invece siamo la squadra che ‘vuole’ fortemente vincere la gara e tutte le ragazze lotteranno per questo obiettivo".

Gli altri quarti di finale sono Udine contro Broni (ore 14.30), Derthona contro Alpo (ore 16.30) e Roseto contro Selargius (ore 20.30). Domani sono in programma le semifinali, domenica la finale che assegnerà il titolo, di cui è detentrice Derthona. Il match della Halley Thunder sarà diretto dagli arbitri Andrea Zancolò di Pordenone e Vito Castellano di Legnano.

m. g.