Basket A2: Coppa Italia. Matelica, avanti tutta

Halley Thunder

63

San Giovanni Valdarno

58

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 1, Cabrini 15, Poggio 11, Offor 10, Dell’Orto 6, Celani 2, Georgieva 3, Gramaccioni 9, Zamparini 2, Montelpare, Michelini, Sanchez 4. All. Sorgentone.

SAN GIOVANNI VALDARNO: Rossini 15, Reggiani 10, Petrova 10, Bocola 5, De Cassan 2, Nasraoui, Streri, Azzola, Bevilacqua, Lazzaro 2, Mioni 14, Amatori. All. Fernandez.

Arbitri: Zancolò di Pordenone e Castellano di Legnano.

Parziali: 16-13, 33-34 (17-21), 46-46 (13-12), 63-58 (17-12).

La Halley Thunder ha battuto San Giovanni Valdarno e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia di A2. Oggi alle 17, a Roseto (dove si sta svolgendo la Final eight), la formazione di coach Sorgentone affronta Udine che ha superato 87-65 nella sfida dei quarti la squadra pavese di Logiman Broni. Le matelicesi sono riuscite a domare la compagine toscana in uno straordinario finale di partita. La sfida, infatti, è stata in equilibrio fino al termine del terzo quarto (46-46). In verità la Halley Thunder era partita un po’ contratta, subendo in avvio un passivo di 9-0. Il tecnico Sorgentone, però, ha chiamato time out e ha spronato le ragazze, le quali, sistemata la difesa, sono riuscite prontamente a tornare in partita firmando un parzialino di 8-0 con (due "bombe" della Cabrini) e chiudendo poi in vantaggio la prima frazione grazie a una tripla della Sanchez (16-13). Molto combattuti il secondo e il terzo quarto. Quindi, sfida incerta fino agli ultimi 10 minuti. San Giovanni Valdarno è partito con il piede sull’acceleratore ed è stato capace di mettere alle corde la squadra matelicese, fino a raggiungere il vantaggio di 10 lunghezze (48-58) a 5 minuti e 36 secondi dalla sirena. Sembrava fatta per la formazione di coach Fernandez, invece ecco venir fuori alla distanza una delle migliori Halley Thunder della stagione, sospinta dal doppio play Gramaccioni-Dell’Orto schierato da coach Sorgentone. Ebbene le matelicesi hanno rifilato un parziale di 15-0 chiudendo la saracinesca e portandosi a canestro con Cabrini, Offor, Gramaccioni e Dell’Orto, straordinarie interpreti dell’acceso finale assieme a Zamparini e Poggio. A due minuti e 15 secondi dalla sirena c’è stato il 58 pari, poi a 45 secondi dal termine ecco il sorpasso firmato da Gramaccioni (60-58); infine, a 26 secondi Dell’Orto ha infilato i due tiri liberi della tranquillità (62-58), cui ne ha aggiunto un terzo a 5 secondi dall’apoteosi.

m. g.