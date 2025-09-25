Basket a2 donne. E-Work, buona la prima per Guzzoni

E-Work Faenza 81Valdarno 61

E-WORK FAENZA: Brzonova 13, Bazan 6, Ciuffoli C. 2, Nori 15, Georgieva 17, Milanovic 1, Zanetti, Ciuffoli E., Guzzoni 17, Cappellotto. All.: Seletti

SAN GIOVANNI VALDARNO: Oliveira 11, Lazzaro 2, Merisio 7, Celani 4, Bernardi 15, Diakhumpa 7, Mosetti 6, Ngamene, Favre 9. All.: Garcia

Note. Parziali: 24-10; 45-32; 60-41

Grande prestazione dell’E-Work contro San Giovanni Valdarno, impostasi 81-61 grazie alla vena offensiva delle sue cecchine. Coach Seletti può essere contento per aver trovato finalmente alte percentuali offensive e per la prestazione di Guzzoni, all’esordio assoluto in maglia faentina autrice di 17 punti. L’unica assente era Onnela. Sabato l’E-Work terminerà la preseason, ospitando alle 18 al PalaBubani contro Rovigo ed esordirà in campionato domenica 5 ottobre alle 18 in casa contro Trieste. Continua intanto la campagna abbonamenti. Le tessere si possono acquistare il martedì dalle 16.30 alle 18 e il sabato dalle 10.30 alle 11.30 nella sede all’interno del PalaBubani. Info nei social del Faenza Basket Project.