Basket A2 donne E-Work in palla. Bene l’ultimo test con Rovigo

E-Work Faenza 79Solmec Rovigo 63

E-WORK FAENZA: Brzonova 13, Bazan 15, Ciuffoli C. 12, Nori 9, Georgieva 4, Milanovic 3, Zanetti 5, Ciuffoli E. 2, Cappellotto 8, Guzzoni 8. All.: Seletti

SOLMEC ROVIGO: Stickova 14, Viviani 5, Castelli 15, Stavrov N. 3, Cremona 3, Stavrov R. 3, Zanetti, Nako Moni 7, Mutterle 6, Novati 5. All.: Pegoraro

Note – Parziali: 19-18; 43-36; 64-51

Si chiude con una vittoria la preseason dell’E-Work. Anche contro Rovigo, le faentine sfoderano un ottimo attacco pur senza Onnela, rientrata ieri mattina dalla Finlandia dove era andata per sostenere l’esame di maturità, e non schierata. Oltre alle solite Brzonova e Bazan, è la giovane Caterina Ciuffoli a prendersi la scena, segnando 12 punti. Faenza conduce sin dal primo minuto, mostrando un’ottima fluidità di gioco a dimostrazione di come la squadra stia crescendo, anche se ovviamente non sono mancati i cali di tensione, tipici di un gruppo che sta trovando i migliori automatismi di gioco. La prova generale in vista del campionato è stata superata comunque e ora l’E-Work potrà lavorare per arrivare pronto al debutto in campionato, che sarà domenica 5 ottobre alle 18 al PalaBubani contro Trieste.

l.d.f.