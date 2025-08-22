Basket A2 donne. E-Work, primo giorno di allenamento. L’età media: 21 anni

È iniziata nel migliore dei modi la stagione della giovanissima E-Work, che può sfoggiare un roster di appena 21 anni di media. La squadra è al lavoro da ieri per preparare il ritorno in serie A2 in vista del debutto in campionato di domenica 4 ottobre in casa con Trieste e viaggerà al ritmo di due sedute giornaliere dal lunedì al venerdì (il sabato ce ne sarà soltanto una) fino all’inizio dell’anno scolastico, quando sarà in programma un unico allenamento pomeridiano. Nel gruppo mancano la polacca Bazan, reduce dagli impegni con la nazionale di 3x3, che arriverà a Faenza martedì, mentre la slovena Scekic si inizierà ad allenare dal 4 settembre, dovendo sostenere nei prossimi giorni gli esami di maturità in patria.

Stessa situazione che vivrà Onnela, costretta dal 14 al 27 settembre a tornare in Finlandia per motivi di studio.

Come era scontato, la nuova capitana dell’E-Work sarà la cervese Alice Nori, che dall’alto dei suoi 32 anni è la sorella maggiore di tutte le compagne. Una giocatrice che conosce molto bene l’A2 dove ha vinto cinque volte la Coppa Italia ed è salito in A1 due anni fa con Villafranca. La vice sarà Alice Cappellotto, ventenne ma veterana del gruppo, essendo quella che milita da più stagioni nel club. La prima amichevole sarà sabato 6 settembre a Rovigo e l’esordio al PalaBubani, mercoledì 17 con Matelica.

Luca Del Favero