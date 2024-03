BASKET A2 DONNE. Fase finale di coppa. La Galli di Garcia debutta venerdì Il campionato di basket A2 femminile è fermo per le finali di Coppa Italia 2024 a Roseto. La Polisportiva Galli è in testa al girone. Le partite si svolgeranno al PalaMaggetti con otto squadre in gara. Garcia avrà a disposizione la vicecapitano Lazzaro, ma Nasraoui e Amatori non saranno pronte.