Basket A2 donne: finisce l’avventura a Roseto. Galli, addio alla coppa

ROSETO DEGLI ABRUZZI

Coppa Italia amara per la Polisportiva Galli che ha perso di 5 punti (58-63) col Matelica e l’avventura è così finita. Per ben tre volte le stellate di coach José Garcia (nella foto) avevano avuto il vantaggio di dieci punti, ma non lo hanno saputo difendere. L’ultima della dieci a circa 3’ dalla fine, ma con un passivo di 15 punti le scatenate avversarie hanno ripreso le sangiovannesi e vinto con merito il passaggio alla semifinale contro l’Udine, che aveva battuto per 87-65 il Broni. La difesa del Galli non ha tenuto come altre volte. L’assenza di Nasraoui e Amatori ha pesato notevolmente. Le precedenti due gare hanno avuto questo esito: Udine-Broni 87-65, Derthona-Alpo Villafranca 84-67. Le due sfide sono state una fotocopia l’una dell’altra, per i primi due periodi, che hanno avuto equilibrio.

Poi il Derthona contro l’Alpo e Udine con Broni, hanno iniziato una fuga irresistibile a metà gara, e vinto alla grande. Quindi hanno superato i quarti delle finali della Coppa Italia, ed oggi disputeranno le semifinali. L’ultimo sfida dei quarti fra Roseto e le sarde di San Salvatore Selargius si è disputata a tarda sera.

Giorgio Grassi