Basket A2 donne. Giara con Roseto per fare il bis

D’accordo, contro le Panthers Roseto oggi pomeriggio (Pala Vigarano, ore 18.30) occorrerà l’impresa, ma la Giara del coach Andrea Castelli, dopo il fondamentale successo a Montegrotto Terme contro Abano (battuta a Rovigo in uno dei recuperi di metà settimana), è pronta a vendere carissima la pelle. Le abruzzesi del coach Padovano, targate Aran Cucine, sono prime in classifica, con sette successi, l’ultimo contro Udine, e solamente un ko e hanno pochissimi punti deboli. Due le ex di giornata: Giulia Sorrentino, già capitana della Pallacanestro Vigarano, e Giulia Cecili, alle quali si aggiungono almeno altre quattro giocatrici top della categoria: Botteghi, top scorer con oltre 14 punti a gara, Miccio (ex, fra le altre, Bonfiglioli Ferrara), veterana del campionato, Aispurua e Obouh Fegue (13 rimbalzi di media), queste ultime lunghe molto pericolose vicino a canestro e non solo. E la Giara? Può coccolare la sua stella Siciliano (29 punti a gara nelle ultime tre uscite), realizzatrice e brava a mettere in ritmo le compagne di squadra. Mai come oggi il gruppo nella sua totalità dovrà dare il 110% per mettere in difficoltà le Panthers.