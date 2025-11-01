Basket A2 donne: il quintetto valdarnese stasera vuole continuare a salire in classifica. La Galli torna davanti ai suoi tifosi. Per Garcia c’è l’ostacolo Torino

SAN GIOVANNIDopo il convincente successo esterno di Salerno (65-77), la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno è pronta a riabbracciare il pubblico del PalaGalli. A distanza di quattro settimane dall’ultima apparizione casalinga — la vittoria d’esordio contro Selargius — le ragazze di coach Garcia tornano finalmente tra le mura amiche per la quinta giornata del girone A di serie A2 femminile. Il lungo periodo lontano da casa è stato scandito da due trasferte impegnative, a Milano e Salerno, e da un turno di riposo obbligato.

Ora l’attenzione è tutta rivolta al prossimo avversario: la Pallacanestro Torino, formazione in grande crescita che, dopo il ko d’apertura con Sanga Milano, ha infilato tre vittorie consecutive contro Viterbo, Giussano e Virtus Cagliari. I piemontesi sono squadra neo promossa, provengono infatti dalla serie B ma non nascondono le loro intenzioni di puntare a un torneo di vertice per confermarsi una bella e solida realtà del panorama cestistico femminile italiano.

Una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici. In caso di vittoria, le valdarnesi potrebbero agganciare e superare in classifica proprio le piemontesi, grazie alla differenza negli scontri diretti. Torino, dal canto suo, potrà contare su un roster giovane ma talentuoso: spicca su tutte la classe 2006 Chukwu, inserita dalla Lega Basket Femminile nel "Quintetto del Mese" dell’intera serie A2.

Appuntamento fissato per le 18 di oggi a San Giovanni: il PalaGalli è pronto dunque a colorarsi ancora di biancorosso per spingere le ragazze di Garcia verso un nuovo importante successo per avvicinarsi ai quartieri alti della classifica.

Massimo Bagiardi