Basket A2 donne: la fiducia del ds Franchini. La Galli oggi all’esame Salerno. Favre e Oliveira per il blitz

SAN GIOVANNIDopo la beffarda sconfitta di un solo punto maturata sul parquet di Milano e il successivo turno di riposo, la Polisportiva Galli è pronta a tornare in campo con rinnovata determinazione e voglia di confermarsi come uno dei quintetti più competitivi del torneo. In calendario in serata c’è la trasferta di Salerno, la formazione di Jose Ignacio Garcia ha svolto un’intensa settimana di lavoro, concentrandosi sia sulla preparazione fisica che sugli aspetti tecnici del gioco.

Buone notizie arrivano dall’infermeria: lo staff medico ha infatti restituito al coach l’intero organico, consentendo alla squadra di presentarsi al completo per una partita che si preannuncia impegnativa."Sappiamo che dovremo affrontarla con energia e determinazione – afferma il ds Andrea Franchini – è una formazione che nelle prime tre partite giocate ha rimediato due sconfitte e una vittoria ma questo non deve far assolutamente pensare che avremo vita facile perché ogni gara nasconde molte più insidie che di quanto si possa pensare. La settimana di sosta è stata importante, abbiamo due giocatrici come Favre e Oliveira che possono far alzare il livello qualitativo di un quintetto il cui obiettivo dovrà essere quello di stare più in alto possibile in classifica anche se puntiamo con decisione alla conquista della Coppa Italia".

Tornando alla gara odierna, Il Salerno Basket 92 può contare su un quintetto di tutto rispetto, guidato dalla bulgara naturalizzata italiana Diana Valtcheva e dalle ungheresi Eszter Varga e Anna Denes.A completare il gruppo titolare ci sono due ex del campionato toscano come Laura Gatti, nelle veste di ex avendo giocato a San Giovanni, e Martina Pandori, ex Selargius. La palla a due è fissata alle 19.30. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Salerno Basket Femminile.

Massimo Bagiardi