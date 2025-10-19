Basket A2 donne - Palla a due alle 18. E-Work, con Ancona inizia un ciclo da brividi

Non c’è due senza tre. Con questo obiettivo l’E-Work ospiterà alle 18 la Moneygo Ancona, cercando di centrare la terza vittoria consecutiva. Le marchigiane sono il classico avversario che può fare molto male se sottovalutato, perché a livello tecnico e numerico (ruota solo sette giocatrici) è decisamente inferiore, ma nei primi due turni ha perso a testa alta contro la corazzata Ragusa e ha travolto Alcamo. Per vincere, l’E-Work dovrà per prima cosa limitare gli alti e bassi per trovare quella continuità di rendimento che è sempre mancata. Sarà della partita Guzzoni, che ha avuto problemi muscolari in settimana, gli stessi fastidi con cui ha convissuto Brzonova, che difficilmente giocherà. Le ex di turno sono la guardia tiratrice Zanetti e l’ala Dell’Olio che debutterà proprio oggi con le doriche.

"Con Ancona inizia un ciclo di partite ostiche – sottolinea coach Paolo Seletti - perché affronteremo squadre contro cui siamo favoriti sulla carta e sappiamo che questi incontri nascondono sempre insidie. Fondamentale sarà avere continuità nel gioco per far valere la nostra qualità e la maggiore profondità. Aver cancellato il -3 in classifica è stato importante, ma abbiamo un solo punto e quindi dobbiamo restare umili perché siamo più vicini all’ultimo posto che al primo". Guai dunque a sottovalutare le marchigiane. "Ancona mi ha dato l’impressione di alzare il suo livello di gioco in base all’avversario che affronta, come si è visto con Ragusa e Alcamo: merito dell’allenatore Piccionne che da tanti anni allena in A2, campionato che ha anche vinto, e che conosce molto bene".

Nel roster "ci sono giocatrici di categoria come il play Pellizzari, l’ala Pierdicca e la guardia Zanetti, ottima tiratrice, e due straniere interessanti. La guardia francese Bremaud, di grande impatto fisico, gioca da diversi anni in A2 ed è sempre stata tra le top scorer, mentre l’argentina Fiorotto, è una pivot con un buon tiro dalla media. Dalla panchina entrano Mbaye, che gioca in più ruoli, e la playmaker Nardoni. Dovremo disputare una gara molto attenta e non avere pericolosi cali di tensione".

