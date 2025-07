Basket A2 donne: ufficializzate le date delle amichevoli. Galli, la squadra è ormai pronta. De Cassan: "Massimo impegno»

SAN GIOVANNILa Polisportiva Galli, fatta la squadra, ha già provveduto anche a fissare gli impegni di precampionato. Sono sette le gare amichevoli: giovedì 3 settembre al Palagalli con l’Umbertide, giovedì 10 il ritorno con Umbertide, 6 settembre a San Martino Lupari, domenica 13 a Faenza, lunedì 14 a Empoli, domenica 20 a Matelica, giovedì 24 a Faenza. Ci sono delle variazioni logistiche nei due gironi femminili di A2, che saranno ridotti da 28 a 24 squadre. Salvo ripensamenti.

"Le retrocessioni saranno portate a 4 – informa il direttore sportivo Andrea Franchini, braccio destro del patron Salvatore Argirò – e in A1 salirà una squadra soltanto. C’è l’intenzione che dal torneo 2026-2027 si passi ad un solo girone anche di A2. Il campionato inizierà a fine mese. Tuttavia potrebbero esserci ancora variazioni".

Franchini sul rivoluzionato campionato afferma: "Non si conoscono ancora come saranno formati i due gironi. Sicuramente immagino assai più difficili di quelli passati. Sulle promozioni alla A1 salirà una sola squadra, per cui la lotta per il primo posto sarà più ambita e battagliata. Una seconda promozione sarebbe esclusa, ma così il campionato sarà più interessante sotto ogni punto di vista, tecnico e agonistico".

Abbiamo raggiunto l’ala riconfermata Flavia De Cassan, che ha detto: "E’ stato annunciato un bel campionato nei gironi di A2, con quattro retrocessioni ed una sola promozione per ogni prima squadra a fine campionato. Credo che saranno due A2 quanto mai più dure e difficili la promozione. Noi ce la metteremo tutta per fare bene".

Giorgio Grassi