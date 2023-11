Basket A2 donne. Vigarano stasera a Villafranca

Difficile trasferta a Villafranca di Verona, stasera (ore 20.30), per la Giara Vigarano del coach Andrea Castelli. Dopo il ko casalingo contro Rovigo, le vigaranesi affronteranno l’Ecodem Alpo, compagine che ha un record positivo di tre successi e solamente una battuta d’arresto, formazione candidata a recitare un ruolo da protagonista. Il match si giocherà alla Palestra Alpo di Villafranca di Verona e per la Giara, sempre priva di Conte, servirà la classica gara perfetta per avere la meglio delle veronesi. Squadra completa, quella guidata da coach Nicola Soave, che punta forte su almeno cinque giocatrici in grado di fare la differenza, a cominciare da Turel, continuando con la lunga Nori, ben coadiuvate dal terzetto composto da Moriconi, Parmesani e Frustaci. In casa Giara durante la settimana si è lavorato provando a limare gli errori commessi durante le prime gare, dal punto di vista difensivo e offensivo. I risultati dei miglioramenti dovranno vedersi stasera se capitan Pepe e compagne vorranno avere chance di portare a casa il primo foglio rosa della stagione. Arbitreranno Di Pilato e Di Franco.