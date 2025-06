Basket A2 donne. "Voglio fare a bene a San Giovanni». Gli altri innesti per ritornare protagoniste. Un altro gran colpo della Galli. L’esperienza di Mosetti per Garcia

SAN GIOVANNI

È arrivata la nona cestista in casa Galli. Si tratta della triestina Martina Mosetti, 30 anni, ruolo guardia alta 1,76, con un passato anche all’estero, precisamente a Boston. Ha giocato con lo Schio per due anni. La sua fisicità e capacità di segnare sia da fuori che dentro l’area la rendono un elemento prezioso per la squadra.

Nello scorso campionato a Trieste ha segnato 231 punti. L’ingegno della sua creatività è un nuovo logo, che la Mosetti spiega come artista: "Lo stile del logo è senz’altro urban e non troppo arzigogolato. È un po’ diverso dai soliti loghi e penso che questo sia dovuto al fatto che io comunque ho iniziato da poco a fare lavori grafici e non ho subito troppe influenze. Ho seguito semplicemente quello che a gusto personale piace a me. La scelta del nero e del rosa come colori. Il nero richiama i colori bianconeri di Udine, quindi mi sono tenuta sul semplice da questo punto di vista. Ora voglio fare a bene a San Giovanni, dove sono venuta volentieri". Le nove del roster: Celani, Bernardi, Ngamene, Lazzaro, De Cassan, le due straniere Rita Oliveira e Lea Favre, Mosetti e Merisio.

La regular season dovrebbe prendere il via a fine settembre.

Giorgio Grassi