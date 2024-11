Basket A2 femminile. Arriva Civitanova: per Vigarano una gara chiave

Gara da circoletto rosso, quella che, nel tardo pomeriggio di oggi (Pala Vigarano, ore 18.30), aspetta la Pallacanestro Vigarano. In terra emiliana salirà la Bagalier Civitanova delle ex Perini e Bocola, reduce dal ko casalingo contro Rovigo, ma con quattro punti in classifica e una gara da recuperare. Per le biancorosse, che durante la settimana si sono allenate bene, ci deve essere la consapevolezza che quella di oggi sarà una gara molto importante per il prosieguo della stagione. Andare in campo con la giusta mentalità fin dall’inizio dovrà essere il “mantra” pre gara, nessuna pressione, ma la consapevolezza, quella sì, che i due punti risulterebbero fondamentali. Civitanova punta forte sulla play Binci, capace di oltre 14 punti a gara, leader vera di un gruppo che, oltre alle già citate Bocola e Perini, presenta le lunghe polacche Panufnik e Jaworska. Dal canto proprio, Vigarano dovrà giocare 40’ tosti, su entrambe le metà campo, confidando in un contributo importante di tutte le giocatrici a disposizione del duo Carlo Grilli-Gianluca Mancinelli. Conterà molto pure il fattore ambientale: il pubblico vigaranese dovrà rispondere presente e incitare le proprie beniamine al primo successo stagionale.

"Siamo arrivati a una delle gare chiave della stagione – dice coach Carlo Grilli –, ne siamo tutti consapevoli. Gara non decisiva, ma molto importante. Noi dovremo mettere sul parquet tutto quello che abbiamo, ma non dobbiamo farci travolgere dalla pressione".