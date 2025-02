Basket, A2 femminile. Binci trascina la Feba, colpo esterno a Bolzano

57

CIVITANOVA

64

ALPERIA BASKET : Schwienbacher 14, Egwoh 11, Stefanczyk 3, Manzotti 15, Vaitekunaite, Mazzucco NE, Malintoppi 4, Cassini NE, Gualtieri 10, Bonato, Zaman NE, Kob. All. Romano.

BAGALIER FEBA CIVITANOVA: Perini 13, Mini 10, Binci 19, Bocola 11, Jaworska 8, Panufnik 3, Severini NE, Conati NE, Pepe, Pelliccetti. All.: Melappioni.

Arbitri: De Rico, Zuccolo

Note - Parziali: 13-19, 13-15, 18-19, 13-11. Tiri da due: 16/39; 17/34. Tiri da tre: 4/19; 4/17. Tiri liberi: 13/17; 15/19. Rimbalzi: 37; 34. Palle perse: 19; 19.

Colpo in trasferta per la Bagalier Feba Civitanova che espugna per 57-64 il campo di Bolzano. Grande vittoria per le momò, guidate da Binci (19 punti) che conquistano due punti pesantissimi per muovere la classifica. Nel primo periodo Civitanova parte forte, trovando subito ottime percentuali al tiro (13-19 al 10’). La formazione ospite comanda i ritmi e, grazie ad un’ottima difesa, tiene da distanza la pericolosa formazione locale fino a metà gara (26-34). Nella ripresa Bolzano si affida a Manzotti per risalire la china, ma Binci e Perini sono chirurgiche nel rispondere a tono e mantenere inalterato il gal (44-53 al 30’). Nell’ultimo periodo il peso del risultato inizia a farsi sentire: Bolzano torna a contatto, ma le giocate decisive di Binci consentono a Civitanova di resistere e trionfare sul 57-64.