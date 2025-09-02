Basket A2 femminile. Campagna abbonamenti E-Work. Tutte le gare costano 100 euro

Da sempre il PalaBubani è considerato un vero e proprio punto di forza della pallacanestro femminile faentina e questa ‘qualità’ sarà il filo conduttore dell’E-Work nella sua annata di ritorno in serie A2. "Nessun posto è come il nostro", è infatti il titolo della campagna abbonamenti delle faentine che partirà ufficialmente oggi. Due le tipologie di abbonamento che comprende le 12 gare casalinghe di regular season: l’intero, dal costo di 100 euro, e il ridotto (Under 18, Over 65, genitori dei tesserati Faenza Basket Project) da 80. Ci sarà poi anche un mini abbonamento da 55 valido per sei gare a scelta. Ad ogni abbonato verrà regalata la sciarpa della società. Il singolo biglietto costa 10 euro l’intero e 8 euro il ridotto (ne possono usufruire gli Under 18, gli Over 65, i genitori dei tesserati del Faenza Basket Project, del Faenza Futura, della Raggisolaris Academy Raggisolaris e della Nuova Virtus Cesena), mentre i tesserati Faenza Futura, Raggisolaris Academy e Faenza Basket Project entreranno gratis come gli Under 14.

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere alla segreteria all’interno del PalaBubani, il martedì dalle 18 alle 19 e il sabato dalle 10.30 alle 11.30. I biglietti saranno invece acquistabili in biglietteria il giorno della partita e in prevendita il sabato precedente alla gara, in segreteria, dalle 10.30 alle 11.30. Sabato intanto l’E-Work giocherà la prima amichevole dopo tre settimane di lavoro e sarà impegnata alle 18 a Rovigo, squadra che incontrerà anche in campionato. Coach Seletti avrà tutto il roster a disposizione, salvo ovviamente che qualche atleta non venga fermata a scopo precauzionale per i classici problemi fisici dovuti alla preparazione atletica. Ci saranno anche Bazan, unitasi al gruppo a fine agosto, e Scekic, che raggiungerà le compagne giovedì dopo aver sostenuto l’esame di maturità in Slovenia.

Luca Del Favero