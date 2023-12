BASKET A2 FEMMINILE. Cestistica al PalaSprint contro il Selargius

La Cestistica Spezzina impegnata oggi alle 16 nell’inconsueta location del PalaSprint di via Parma, l’avversario è Selargius che ha gli stessi punti delle spezzine (10). Nella squadra sarda militano le ex bianconere Laura Reani e Marta Granzotto, entrambe protagoniste della promozione in A1 nel 2016. Arbitrano Mariotti di Cascina e Di Salvo di San Giuliano Terme.

DIVISIONE REGIONALE 1

Seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 1 maschile, con i fari puntati sulla sfida che attende la vicecapolista Landini Lerici: il team lericino va infatti a far visita alla Blue SeaLavagna nel match in programma domani alle 18. Sfida casalinga invece per il Follo che ospita il Valpetronio Casarza Ligure al Palasprint di Spezia questa sera alle 21.15: assente l’infortunato Santucci.

DIVISIONE REGIONALE 2

Il Golfo dei Poeti-Futura Genova si gioca oggi alle 18 a Lerici. Il match Santa Caterina-Canaletto si disputerà invece il 7 dicembre alle 21.25.