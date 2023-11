Basket A2 femminile. Cestistica ko a testa alta a Empoli. Pagata la stanchezza nel finale

ROSA SCOTTI EMPOLI

78

CESTISTICA SPEZZINA

69

(19-16, 39-37, 56-49)

EMPOLI: Castellani 3, Ruffini 4, Patanè 7, Stoichkova 13, Merisio 20, Avonto, Villarruel 20, Manetti 9, Miscenko 2. All: Cioni.

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 5, Castelli ne, Cappellotto 4, Templari 18, Baldassarre 9, Carraro, Favre 13, Candelori ne, Guzzoni 15, Guerrieri ne, Ratti ne, Capra 5. All: Corsolini.

Arbitri: Vittori di Castorano e Mammoli di Perugia

EMPOLI – Seconda sconfitta consecutiva per la Cestistica, che esce comunque a testa dalla trasferta a Empoli. Decisivo lo sprint delle toscane nella seconda metà dell’ultimo quarto, in cui la compagine di coach Cioni si dimostra più lucida di quella spezzina nel gestire i possessi pesanti. Non sono bastate tre bianconere in doppia cifra: il capitano Elisa Templari con 18 punti, poi Guzzoni con 15 e Favre con 13. Partita giocata a ritmi alti, tra due squadre che amano correre. Empoli vince il primo tempino 19-16, nel secondo la Cestistica resta a contatto con le padrone di casa chiudendo sotto 39-37. Nella ripresa la partita procede in fotocopia come nel primo tempo, con Empoli che cerca la fuga fino a toccare anche il +10 (56-46), Favre e Guzzoni riavvicinano le bianconere sul 56-49 che chiude la frazione. Nell’ultimo periodo la Cestistica rimonta dal -8 empolese (59-51) portandosi sul 61-61 con oltre sei minuti ancora sul cronometro. Da questo momento, però, Empoli riesce a gestire con maggiore lucidità il finale di gara, scappando via nel punteggio, mentre la compagine spezzina paga di più la stanchezza.