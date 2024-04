BASKET A2 FEMMINILE. Cestistica sfida Giussano. La vittoria vale i playoff

Ultimo match casalingo di regular season per la Cestistica, che oggi alle 18 ospiterà Giussano al PalaMariotti. L’importanza della partita è tanta trattandosi dello scontro tra ottava e nona in classifica, distanziate da una sola vittoria: in palio ci sarà la qualificazione ai playoff. Vicendo le bianconere otterebbero la qualificazione matematica. Viceversa, in caso di vittoria del Basket Foxes, bisognerà aspettare l’ultimo turno per conoscere la compagine che accederà ai playoff. Nel match d’andata fu il Basket Foxes ad vincere 64-59. La miglior realizzatrice di Giussano è Klaudia Niedzwiedzka, che viaggia in doppia-doppia di media con 15,5 punti e 10,4 rimbalzi a partita, ma anche la spezzina Silvia Colognesi è sulla stessa lunghezza d’onda con 11,2 punti e 12 rimbalzi. Arbitrano Giordano di Chivasso e Mamone di Novara.