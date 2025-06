Basket A2 femminile. Colpo dell’Halley Thunder. Da Roseto arriva la pivot Lizzi

La Halley Thunder rafforza il roster con Eva Lizzi, fresca di promozione in A1 nelle file delle Panthers Roseto. Udinese, classe 2003, pivot di 188 centimetri, Lizzi è cresciuta nella squadra della sua città, calcando i parquet di A2 fino al 2023. Ha fatto seguito una stagione in B a Cussignacco, quindi il passaggio l’estate scorsa a Roseto di nuovo in A2 dove ha confezionato la media di 4,8 punti e 3 rimbalzi.

Ecco le sue prime impressioni: "Ho deciso di accettare l’offerta delle Thunder perché il progetto della squadra mi ha convinto fin da subito: mi è sembrato serio, ambizioso e con idee chiare. Penso che Matelica possa essere il contesto giusto per continuare il percorso di crescita iniziato la scorsa stagione a Roseto culminato con la vittoria del campionato. Sono felice di poter affrontare la nuova sfida, con l’obiettivo di migliorarmi ancora e dare il mio contributo alla squadra. In più, dopo quattro anni, ritrovo coach Alberto Matassini ed è una grande soddisfazione. So quanto sia preparato, quanto ci tenga a far crescere le giocatrici e quanto lavori con passione ogni giorno. Sono certa che allenarmi con lui e con uno staff di questo livello sarà un ulteriore stimolo per me".

"Conosco Eva da anni – dice infatti il tecnico Matassini –: era il 2019 quando, appena arrivato a Udine, chiesi di poterla integrare in pianta stabile in prima squadra. Abbiamo trascorso insieme due anni di grandi soddisfazioni sia a livello senior sia a livello giovanile conquistando il bronzo Under 18 nel 2021. Conoscendola così bene, sarà per me più facile riprendere il discorso dove lo avevamo lasciato e anche per lei sarà più agevole entrare nuovamente nelle dinamiche del mio gioco".

"Lizzi – aggiunge il diesse Piero Salari – è reduce da una stagione importante a Roseto e pra alla Thunder viene a comporre la coppia di colonne sotto canestro assieme a Elena Pilakouta". Salgono così a sette le giocatrici per il momento ufficializzate da Matelica: Gramaccioni, Bacchini (nuova), Cabrini, Pilakouta (nuova), Bonvecchio, Offor e appunto Eva Lizzi.