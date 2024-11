Basket A2 femminile e C maschile. Cestistica cerca di riscattarsi. Obiettivo, battere il Moncalieri

Cestistica Spezzina attesa oggi al PalaMariotti dal match contro il Moncalieri, squadra in salute e pericolosa. Da parte loro le ragazze di Corsolini vogliono riscattare la sconfitta di Selargius e cercheranno i due punti per assestare la classifica. Il via alle 18 arbitrano Melai di Calcinaia e Rinaldi di Livorno. "Moncalieri è una squadra con rotazioni molto lunghe – dice coach Corsolini (nella foto) – dopo un inizio complicato sembra aver trovato equilibrio. Noi veniamo da tre partite giocate sotto le nostre potenzialità, dobbiamo tornare solidi in difesa come a inizio stagione". Tutte a disposizione le ragazze, con Guzzoni sempre piu vicina alla forma migliore. Altre partite: oggi Benevento- Costa Magnaga, Cagliari-Salerno, Milano-San Giovanni Valdarno, Livorno-Torino, Empoli- Broni. Domani: Giussano-Selargius

C MASCHILE

La Landini Lerici gioca oggi alle 18,15 sul campo della dell’Us Livorno, al rientro Booker e Tripodi. Altre partite: San Mauro-Don Bosco, Piossasco-My Basket, Piemonte-Bra, Cus Genova-Cus Torino, Cuneo-5 Pari, Vado-Savigliano.

DIVISIONE REGIONALE 1

La Golfo dei Poeti va a far visita alla Juvenilia Varazze. Gli altri match: Ardita-Cogoleto, Lavagna-Pegli, Auxilium-San Remo, Busalla-Chiavari e Tigullio-Rapallo.

Marco Zanotti