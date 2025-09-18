Acquista il giornale
Basket A2 femminile. E-Work, attacco inceppato, passa Matelica

di LUCA DEL FAVERO
18 settembre 2025
Coach Seletti durante in timeout nella gara di ieri (foto Tedioli)

E-Work Faenza 50Thunder Matelica 62

E-WORK FAENZA: Brzonova 10, Bazan 13, Ciuffoli C. 7, Nori 4, Georgieva 9, Milanovic, Zanetti 3, Cappellotto, Ceroni, Cosaro 4. All.: Seletti

THUNDER MATELICA: Gramaccioni 8, Bonvecchio 5, Bacchini 7, Lizzi 4, Zamparini 6, Offor 6, Pilakouta 21, Chiovato 2, Lo Russo 1, Battellini, Treciak 2. All.: Matassini

Note. Parziali: 7-17; 19-34; 32-44

È amaro il debutto stagionale dell’E-Work davanti ai suoi tifosi, sconfitta dalla Thunder Matelica, una delle candidate alla promozione. Senza Onnela, in Finlandia per gli esami di maturità fino a fine mese, e Guzzoni, che ritornerà oggi ad allenarsi dopo essere stata ferma un paio di settimane per uno stiramento, le faentine non trovano il canestro con continuità, tanto che la coppia BazanBrzonova, rispettivamente con 13 e 10 punti, fattura quasi la metà dei soli 50 punti complessivi. Emblematico è il primo quarto dove arrivano soltanto 7 punti (17 quelli marchigiani), mentre nel secondo l’E-Work ne segna 12 e Matelica 17. Il terzo periodo è però vinto da Faenza 13-10 e l’ultimo finisce in parità (18-18). L’E-Work avrà ora una settimana di allenamenti per farsi trovare pronta alla gara con San Giovanni Valdarno in programma mercoledì alle 18 al PalaBubani.

Luca Del Favero

© Riproduzione riservata

