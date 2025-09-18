Basket A2 femminile. E-Work, attacco inceppato, passa Matelica

E-Work Faenza 50Thunder Matelica 62

E-WORK FAENZA: Brzonova 10, Bazan 13, Ciuffoli C. 7, Nori 4, Georgieva 9, Milanovic, Zanetti 3, Cappellotto, Ceroni, Cosaro 4. All.: Seletti

THUNDER MATELICA: Gramaccioni 8, Bonvecchio 5, Bacchini 7, Lizzi 4, Zamparini 6, Offor 6, Pilakouta 21, Chiovato 2, Lo Russo 1, Battellini, Treciak 2. All.: Matassini

Note. Parziali: 7-17; 19-34; 32-44

È amaro il debutto stagionale dell’E-Work davanti ai suoi tifosi, sconfitta dalla Thunder Matelica, una delle candidate alla promozione. Senza Onnela, in Finlandia per gli esami di maturità fino a fine mese, e Guzzoni, che ritornerà oggi ad allenarsi dopo essere stata ferma un paio di settimane per uno stiramento, le faentine non trovano il canestro con continuità, tanto che la coppia Bazan – Brzonova, rispettivamente con 13 e 10 punti, fattura quasi la metà dei soli 50 punti complessivi. Emblematico è il primo quarto dove arrivano soltanto 7 punti (17 quelli marchigiani), mentre nel secondo l’E-Work ne segna 12 e Matelica 17. Il terzo periodo è però vinto da Faenza 13-10 e l’ultimo finisce in parità (18-18). L’E-Work avrà ora una settimana di allenamenti per farsi trovare pronta alla gara con San Giovanni Valdarno in programma mercoledì alle 18 al PalaBubani.

Luca Del Favero