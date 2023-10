Basket A2 femminile. Halley Thunder padrona

Matelica

82

Abano Terme

36

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 10, Cabrini, Stronati 3, Celani, Georgieva 16, Gramaccioni 6, Gonzalez 12, Zamparini 3, Poggio 10, Montelpare 8, Offor 9, Sanchez 5. All. Sorgentone.

WAVE THERMAL ABANO TERME: Degiovanni 6, Kalach, Siviero, Coccato 4, Colombo, Regolo, Callegari 10, Biondi 6, Rossi 3, Destro 5, Madankova 2. All. Franceschi.

Arbitri: Antimiani di Montegranaro e Guercio di Ancona.

Parziali: 22-8, 17-13, 22-4, 22-8, 21-11. Progressivi: 22-8, 39-21, 61-25, 82-36.

Terzo successo consecutivo per la Halley Thunder che conferma il bel periodo offensivo travolgendo il malcapitato quintetto di Abano Terme, neopromosso in A2 e ancora fermo a quota 0 dopo quattro giornate. La formazione di casa scende in campo concentrata e decisa a non cadere nella trappola di snobbare l’avversario. Così il suo ritmo-partita è subito alto e il primo quarto si chiude con un vantaggio di 14 lunghezze. Le ospiti, nella seconda frazione, provano a rimettersi in carreggiata, ma si arriva al riposo con le matelicesi padrone del match (+18). Dopo l’intervallo, spronate da coach Sorgentone negli spogliatoi, le padrone di casa affossano definitivamente il confronto rifilando un parziale di altri 18 punti. Ormai la gara è senza storia e il quarto parziale è pura accademia, con la Halley Thunder a segno con dieci giocatrici sulle undici utilizzate, quattro delle quali in doppia cifra. Miglior realizzatrice della serata la bulgara Iliyana Georgieva (16 punti e 13 rimbalzi per lei), fresca di convocazione in Nazionale. "Sono molto contenta della mia partita – ha detto a fine gara – e complessivamente dell’inizio del campionato da parte della squadra. Possiamo fare sempre meglio, siamo un bel gruppo. Personalmente sono anche contenta della convocazione con la Nazionale della Bulgaria, è la prima volta e sono emozionata per questo".

Grazie a questo successo la squadra matelicese sale a quota 6 in classifica e, col morale alle stelle, può preparare al meglio la sfida, in trasferta, contro la Solme Rhodigium Basket di Rovigo, in programma sabato 4 novembre. Rovigo che ha vinto ieri sul campo della Pallacanestro Vigarano (54-67).

m. g.