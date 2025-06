Basket A2 femminile. Il Matelica si assicura la talentuosa Chiovato

Salgono a 6 i volti nuovi in casa Halley Thunder, squadra che ha cambiato allenatore e punta ad aprire un ciclo nuovo nel campionato di A2 femminile. A Matelica, infatti, arriva anche la giovane e promettente Federica Chiovato, classe 2004, napoletana, cresciuta cestisticamente a Battipaglia dove, a partire dal 2021, ha assaggiato a piccole dosi sia l’A2 sia la serie A1. Parliamo di una guarda-ala reduce da un’eccellente stagione a Benevento in A2 con 12,5 punti, 5,9 rimbalzi e 4,3 falli subiti di media. "A Benevento ho fatto tanta esperienza – dice Federica Chiovato – e ho giocato molti minuti confrontandomi realmente con questo torneo, cosa di cui avevo bisogno per prendere sicurezza a questo livello. Quando è arrivata la chiamata della Thunder, società ambiziosa e con un progetto di crescita, ho immediatamente pensato che fosse il posto giusto per compiere un altro passo avanti nel mio percorso sportivo. Sono veramente contenta di giocare a Matelica agli ordini di coach Alberto Matassini che conosco da quando ero a Battipaglia (2018; ndr). Le mie caratteristiche? Metto tanta energia in campo: mi piace difendere, pressare, penetrare. L’anno scorso ho lavorato anche per migliorare il tiro da tre". Le dichiarazioni del direttore sportivo Piero Salari: "Abbiamo cercato e voluto Federica Chiovato perché è una giovane interessante che l’anno scorso ha giocato minuti importanti e fatto molta esperienza in A2. Porta gioventù ed energia nel nostro gruppo, siamo veramente contenti del suo arrivo". Sono ora 9 le giocatrici ufficializzate dalla Halley Thunder Matelica, solo 3 al momento le confermate: Benedetta Gramaccioni, Ilaria Bonvecchio e Alessia Cabrini. Le novità sono rappresentate da Chiara Bacchini, Elena Pilakouta, Gloria Offor, Eva Lizzi, Olga Trzeciak e appunto Federica Chiovato.

m. g.