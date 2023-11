Basket A2 femminile. In nazionale Georgieva dell’Halley Thunder. Rinviata la gara a Udine

Novità in casa Halley Thunder Matelica. Dopo il successo di Rovigo la bulgara Iliyana Georgieva ha risposto alla convocazione della Nazionale maggiore del suo Paese per le due gare di qualificazione agli Europei 2025: domani con la Finlandia e domenica contro la Slovenia. Il Club matelicese, oltre a formulare all’atleta un grosso "In bocca al lupo", ha chiesto alla Lega di poter spostare la gara di campionato che le ragazze di coach Sorgentone avrebbero dovuto disputare - da calendario - sabato a Udine. La richiesta è stata accolta e, di conseguenza, il match non si giocherà in quella data e verrà recuperato mercoledì 6 dicembre. Pertanto, nel weekend l’Halley Thunder rimarrà a riposo. Tornerà in campo alle 18.30 di sabato 18 novembre in casa, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, per affrontare Umbertide in quella che sarà la settima giornata di andata del torneo di serie A2 femminile. Nella quinta giornata è crollato il fattore campo: ben cinque sono state le vittorie esterne (tra cui quella della Halley). L’unico successo casalingo è stato ottenuto dall’Alpo Villafranca sul Vigarano. Non si è giocata invece Vicenza-Umbertide per consentire alla vicentina Iva Belosevic di rispondere alla chiamata della Nazionale croata. Questa la classifica del girone B: Udine 10 (unica formazione rimasta a punteggio pieno), Villafranca, Bolzano, Ponzano, Roseto e Matelica 8, Treviso 6, Rovigo e Ancona 4, Umbertide e Trieste 2, Vicenza, Vigarano e Abano Terme 0.

m. g.