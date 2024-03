Basket A2 femminile. La Cestistica vuole proseguire la corsa

Caricata a mille dalla brillante vittoria a Broni, la Cestistica Spezzina ospita oggi pomeriggio alle 18 al PalaSprint il Tecnoengineering Moncalieri. Il successo in trasferta in Lombardia ha riacceso le speranze della squadra di Corsolini, che oggi ha la grande chanche di sfruttare un impegno sulla carta non proibitivo. Le piemontesi sono infatti all’ultimo gradino in classifica con soli 4 punti, in coabitazione con il Basket Roma. L’obiettivo della Cestistica è quindi centrare i due punti per avvicinarsi a piccoli passi a quell’ottavo posto tanto ambito. Da parte sua il Moncalieri scende a Spezia per tentare di invertire la rotta di un campionato fin qui avaro di soddisfazioni e non rimanere condannate alle posizioni più basse della classifica. Le ultime partite contro squadre più attrezzate hanno portato meno rispetto a quanto visto sul campo. Arbitrano Vastarella di Milano e Di Luzio di Cernusco sul Naviglio.