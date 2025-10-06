Basket A2 Femminile. La Scotti strapazza in trasferta Milano Stars. Le biancorosse di coach Cioni impeccabili
MILANO BASKET 53 USE ROSA 73 MILANO BASKET STARS: Baldelli 8, Scarsi 3, Bocchetti 10, Stawinska 4, Giacomelli 10, Rotta 11, Vujovic 5,...
MILANO BASKET STARS: Baldelli 8, Scarsi 3, Bocchetti 10, Stawinska 4, Giacomelli 10, Rotta 11, Vujovic 5, Ferrazzi 2, Bernetti, Finessi, Camporeale. All.: Peraro.
USE ROSA SCOTTI: Logoh 7, Lussignoli 14, Ianezic 4, Vente 14, Rylichova 10, Ruffini 5, Casini 5, Manetti 6, Panchetti, Antonini 8. All.: Cioni.
Arbitri: Spinelli e Bernardi di Cantù.Parziali: 12-16; 27-30; 35-57.
NOVIGLIO – Un terzo quarto impeccabile, chiuso con un parziale di 8-27 permette all’Use Rosa Scotti di piazzare l’allungo decisivo sul parquet della neopromossa Milano Stars. Margine che le biancorosse gestiscono poi bene nell’ultimo quarto rintuzzando sempre i tentativi di rimonta delle lombarde, fino al 53-73 della sirena che sancisce i primi due punti stagionali per la squadra di coach Cioni. Prima frazione equilibrata. Nel secondo quarto Vente firma il massimo vantaggio (16-24), ma pian piano le padrone di casa ricuciono fino al 27-30 all’intervallo lungo. È qui, però, che l’Use compie il suo capolavoro uscendo dagli spogliatoi con un break di 0-11 che taglia decisamente le gambe a Milano. Ancora Antonini è protagonista del primo più 18 (31-49), che diventa poi più 22. Ultimo tempino di gestione per le ragazze di Cioni che toccano anche il più 24 prima di cedere qualche punti alle lombarde.
Simone Cioni
