Basket A2 femminile - Match esterno non semplice per l’E-Work. Faenza-Umbertide, alle 18 sfida tra imbattute

Sfida tra imbattute all’insegna della gioventù. L’E-Work è attesa alle 18 dal primo big match della stagione sul campo della PF Umbertide, squadra con un roster giovanissimo e che come le faentine e Matelica non ha mai perso pur avendo una gara in più. Un altro punto di forza delle umbre è il voler puntare sul ‘made in Italy’ essendo uno dei pochi club di tutta la serie A2 senza straniere. Proprio come Faenza sta lavorando sulle giovani, ma ci sono tante altre similitudini tra loro, perché anche la PF si è autoretrocessa dall’A1 come le romagnole in estate. Il passo indietro è avvenuto nel 2017 dopo tanti ottimi anni in A1 con campionati di vertice, per iniziare un nuovo progetto legato alle giovani. A questo incontro l’E-Work si presenta dopo il week end di riposo che le ha consentito di ricaricare le energie e di recuperare Brzonova, assente due settimane fa per un problema muscolare.

"Umbertide è un esempio virtuoso di società – spiega coach Paolo Seletti – e ha le idee chiare dal lato della programmazione. Staccini è un ottimo allenatore che conosce la categoria molto bene e propone un gioco semplice ma di grande qualità. Nel roster ci sono prospetti interessanti come le playmaker Del Sole e Amatori e l’ala Gianangeli, una giocatrice esperta come Sorrentino che da anni è tra le migliori realizzatrici dell’A2 e ha vinto lo scorso campionato con Roseto, e lunghe come Tomasoni e l’ex Baldi, che oltre a catturare rimbalzi hanno un buon tiro da fuori". Probabilmente le umbre non continueranno a stare in vetta nei prossimi mesi, ma al momento sono la squadra più in forma del girone.

"La PF fa della solidità, della concretezza e del carattere i suoi punti di forza e quindi sarà una gara fisica ed intensa contro un avversario che non molla mai. Fondamentale sarà l’approccio, perché in quel campo è da sempre difficile vincere e servirà una prestazione migliore rispetto alle nostre precedenti. In queste due settimane abbiamo provato a chiarirci le idee per avere più fluidità in attacco".

