Basket A2 femminile. Per la Scotti arriva la quarta sconfitta consecutiva. Dopo il ko con Sanga Milano è crisi profonda

USE ROSA

55

SANGA MILANO

67

USE ROSA SCOTTI: Parlanti n.e., Panchetti n.e., Ruffini 5, Logoh, Lussignoli 5, Ianezic 7, Ndiaye 8, Casini, Manetti, Antonini 4, Vente 16, Rylichova 10. All.: Cioni.

REPOWER SANGA MILANO: Toffali 15, Guarneri, Nespoli, Bestagno 2, Tava 6, Allievi 9, Barberis n.e., Colombo n.e., Marinkovic 21, Olson 14. All.: Pinotti.

Arbitri: Foschini e Rinaldi di Ravenna. Parziali: 23-19; 29-29; 38-54.

EMPOLI – Quarta sconfitta consecutiva, seconda di fila al Pala Sammontana. Il ko con la capolista Sanga Milano apre di fatto la crisi dell’Use Rosa Scotti che dopo cinque giornate si trova all’ultimo posto in classifica insieme ad altre tre squadre. È chiaro che il campionato è appena iniziato e c’è tutto il tempo per risalire la china, ma l’unico obiettivo di cui si può parlare in casa biancorossa è e deve essere la salvezza: via l’abito buono, quindi, e sotto con la tuta da operaie. Per due tempini la Scotti non gioca nemmeno male. Trova un parziale di 7-0 a firma Rylichova che obbliga Sanga al minuto sull’11-6, pare aver ritrovato la mano di Ianezic dall’arco per il 14-10 ed anche Ruffini dice la sua dalla lunga: 17-13. Al 20’ siamo 29 pari, ma nell’intervallo l’Use rimane negli spogliatoi e scivola a meno 21 (33-54), che diventa 38-54 al 30’. Nell’ultimo quarto Vente firma il 51-59, ma l’Use non riesce a riaprirla davvero e allora Sanga la chiude definitivamente sul 55-67.