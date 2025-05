Basket A2 femminile: Polisportiva Galli sfida Logiman Broni in semifinale al Palagalli

di Giorgio Grassi

Il basket A2 femminile è alle semifinali. Le quattro squadre sono Polisportiva Galli, Logiman Broni, Basket Treviso e Mantova. La Galli giocherà stasera al Palagalli alle ore 21 ospitando una forte squadra, appunto la Logiman Broni. In questa giocano due ex Galli, l’esperta playmaker Reggiani e l’ala Nasraoui: la prima è una specialista nell’organizzare il gioco, l’altra è una cecchina implacabile, se le viene concesso lo spazio il tiro a canestro, da tre punti in particolare. Si prevede una gara tesa agonisticamente. Il diesse Andrea Franchini afferma: "Sarà una sfida senza esclusione di colpi, con grande accanimento, il successo potrebbe aprire la via della A1. Le nostre ragazze sono motivate, pronte fisicamente e psicologicamente. Spero che daranno il massimo per conseguire l’obiettivo. Compito non agevole, ma possiamo competere", commenta Franchini.

E la vicecapitano Marta Rossini (nella foto) sottolinea: "Una gara non semplice, tutt’altro, dovremo stare con massima determinazione per 40 minuti e provare a bloccare i loro punti di forza. Dobbiamo giocare con mente serena".

La cestista De Cassan invita il pubblico a sostenerle, come fatto nel finale contro il Trieste.

POLISPORTIVA GALLI: Degiovanni, Rossini, Lazzaro, Conde, Cruz (quintetto base). Panchina: Amatori, Di Fine, Stroscio, Rinaldi, Mioni, Sposato, De Cassan. Coach Josè Ignacio Fernandez Garcia (nella foto).

LOGIMAN BRONI: Nasroui, Reggiani, Baldelli, Hartnann, Morra (quintetto base). Panchina: Frigo, Caronella, Scarsi, Buranella, Lissoni. Coach Marco Diamante.

Arbitri: Mattia Foschini e Antonio Cieri.

Al Palagalli infine per la disputa dell’8° Torneo Masaccio Internazionale per la categoria Esordienti (oltre 300 fra atleti e addetti ai lavori) oggi semifinali e domani domenica pomeriggio le finali e le premiazioni. Organizza il C.M.B. Valdarno diretto da Paolo Spaghetti.