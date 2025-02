BASKET A2 FEMMINILE. Risultati e classifica. S.Giovanni in vetta

Gli impegni della nazionale hanno portato

al rinvio delle partite delle squadre che avevano alcune giocatrici convocate. Ieri nella A2 di vasket femminile si sono giocate queste sfide: Giussano- Virtus Cagliari 56-61, Ponteggi Salerno- Costa Magnaga 52-83, Torino Basket-Academy Benevento. Il 20 Febbraio in programma il recupero di Broni-San Giovanni Valdarno mentre altre due partite sono state calendarizzate a marzo: il giorno 8 in programma Selargius-Moncalieri e il 19 Sanga Milano-Livorno. Questa la classifica in attesa della disputa dei recuperi delle partite: San Giovanni Valdarno 30 punti, Costa Magnaga, Scotti Empoli 28, Sanga Milano 26, Livorno, Virtus Cagliari 20, Selargius 16, Cestistica Spezzina, Ponteggi Salerno, Broni 14, Moncalieri 12, Torino, 10, Benevento 2.