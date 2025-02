Basket A2 femminile. Scotti, stavolta per vincere basta un filo di gas. Le biancorosse strapazzano Giussano

USE ROSA

73

GIUSSANO

65

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 10, Colognesi 10, Castellani, Antonini 10, Vente 19, Fiaschi, Ruffini 7, Samoylych, Ianezic 3, Ndiaye 12, Chelini, Casini 2. All.: Cioni.

FOXES GIUSSANO: Reani 3, Diotti 4, Lussignoli 19, Bernardi 19, Szajtauer 5, Ramon 6, Colico 1, Zanetti 3, Crippa 2, Pirozzi 3, Pallavicini n.e. All.: Diotti.

Arbitri: Chiarugi e Forte di Pontedera.

Parziali: 21-14; 39-30; 55-39.

EMPOLI – Massimo risultato con il minimo sforzo per l’Use Rosa Scotti, che al Pala Sammontana ha la meglio su Giussano. Rispetto al successo di settimana scorsa con Costa Masnaga, stavolta alle biancorosse basta un filo di gas per portare a casa i due punti e restare saldamente nel quartetto di testa della classifica. La squadra di Alessio Cioni rispetta il pronostico e, dentro a una prestazione complessiva più che buona, si gode numeri individuali di tutto rispetto. Dai 19 punti e 11 rimbalzi di Vente al due su due sia dal campo che dall’arco di Antonini, passando per i 12 punti e 10 rimbalzi dell’altra giovanissima Ndiaye. Dopo un paio di palle perse, l’Use Rosa infila una serie di triple. Dopo l’intervallo Giussano prova ad avvicinarsi, ma l’Use lo ricaccia indietro. Nell’ultimo quarto un altro break di 0-9 di Giussano spaventa le biancorosse, che però reagiscono subito e chiudono i conti con Colognesi per il 73-65 finale.