Basket A2 femminile. Test, Matelica da applausi a Umbertide

La Halley Thunder Matelica ha disputato a Umbertide il primo test in vista del campionato di A2 femminile di basket. Il match si è svolto nella consueta formula di pre-season in cui i punteggi vengono azzerati a ogni quarto: nel primo ha prevalso la formazione umbra (19-14), nei successivi tre le matelicesi (10-13, 15-18, 17-18). "È stata un’ottima occasione per giocare a una fisicità molto più alta rispetto a quella dell’allenamento e per iniziare a cercare delle alchimie di gioco", ha dichiarato il coach Alberto Matassini nel dopo gara. Poi ha aggiunto: "Abbiamo gestito i minutaggi per non sovraccaricare nessuna giocatrice e per dare a tutte la possibilità di acquisire il ritmo partita". Il tabellino della Halley Thunder: Trzeciak 3, Cabrini ne, Bacchini 12, Chiovato 3, Battellini ne, Gramaccioni 10, Zamparini, Lo Russo 12, Bonvecchio 7, Lizzi 6, Offor 4, Pilakouta 6. Sabato le matelicesi faranno il bis con Umbertide alle 18 a San Severino per il "Memorial Greta Ortenzi".

m. g.