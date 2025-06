Basket A2 femminile. Un rinforzo dalla Polonia per Matelica: ecco Trzeciak

Ancora un volto nuovo in casa Halley Thunder. Stavolta arriva dalla Polonia ed è la giocatrice Olga Trzeciak, ala grande di 183 centimetri, che ha giocato principalmente nel suo Paese: prima a Gorzow (2016-2019), poi a Lublin (2019-2025) con la cui maglia ha vinto il campionato polacco nella stagione 2022-2023 contribuendo con 4,4 punti e 2,7 rimbalzi. Nel 2023-2024 ha vissuto una parentesi in Germania a Herne disputando anche l’Eurocup. Tornata a Lublin nello scorso campionato, ha fatto registrare 2,8 punti e 2,3 rimbalzi in campionato, 4,8 punti e 1,7 rimbalzi in Eurocup. Ecco le prime parole di Olga Trzeciak: "Sono entusiasta di venire in Italia. Ho sentito solo cose positive sulla Thunder. Mi piace giocare per grandi obiettivi e so che questa squadra li sta raggiungendo. Ho vestito la maglia della Nazionale polacca e della squadra di Lublin in Eurocup. La mia caratteristica principale è il tiro da tre punti, ma mi piace impegnarmi anche in difesa".

"Con il suo arrivo – spiega il direttore sportivo Piero Salari – andiamo a completare nel modo migliore il nostro reparto ‘lunghe’. Parliamo di una giocatrice dalla fisicità importante, con mani educate anche dalla lunga distanza e capacità di correre in contropiede. Siamo sicuri che Trzeciack ci darà delle soddisfazioni".

m. g.