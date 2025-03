Basket A2 Femminile. Use Rosa, parla l’assistente Ferradini: "Ecco l’importanza delle giovanili»

Ormai da venti anni l’Use Rosa è stabilmente nella pallacanestro italiana che conta ed una figura che ha vissuto tutta l’escalation del settore femminile biancorosso, ma non solo, è Mario Ferradini. E l’attuale assistenti di coach Alessio Cioni, per analizzare il momento della Scotti, parte proprio dal grande lavoro fatto col settore giovanile femminile. "Sabato scorso contro Torino – spiega – abbiamo portato per la prima volta in panchina due classe 2008, Eva Cappelli e Sara Panchetti. Se la memoria non mi inganna, con loro sono ben dodici le ragazze cresciute nel vivaio ed arrivate alla prima squadra. Alcune sono state magari solo di passaggio mentre altre come Manetti, la nostra capitana Ruffini, Casini o Antonini si sono ritagliate un ruolo importante nel gruppo. Questo non vuol dire solamente che stiamo lavorando bene ma vuol dire anche che la società ha un occhio di riguardo per il settore giovanile che è da sempre la nostra linfa vitale".

"Queste ragazze – prosegue – devono far capire a tutte che, con tanta dedizione, tanta intelligenza e tanta volontà si può arrivare a giocare agli alti livelli nei quali siamo ormai da molti anni". Ferradini entra poi nel merito dell’ultima vittoria contro Torino. "Ho visto due Use Rosa, quella che per due quarti e mezzo ha giocato molto bene e quella che nel finale ha cambiato faccia – precisa –. Un calo dovuto probabilmente alla facilità con cui la squadra è andata avanti largamente. Dopo la brutta partita di Moncalieri avevamo chiesto delle risposte alle nostre ragazze e direi che sono arrivate ma non completamente, appunto per il calo che c’è stato. Resta il fatto che stiamo facendo un ottimo campionato. Ora facciamo magari un po’ i difficili, ma la verità è che alla vigilia nessuno avrebbe pensato di essere nelle prime quattro ed alle finali di Coppa Italia".

A tal proposito domani alle 16.30 le biancorosse scenderanno in campo a Roseto degli Abruzzi per il quarto di finale di Coppa Italia contro Mantova. "Ci abbiamo giocato in precampionato – conclude Ferradini – ed è un’ottima squadra che non a caso guida l’altro girone. Ha avuto un passaggio difficile ma ora sta giocando molto bene. La stiamo studiando in vista della partita ed andremo a giocarcela convinte di poter fare bene".