Basket a2 femminile. Vigarano, alle terme è già uno spareggio

Due compagini, la Wave Thermal Abano Terme e la Giara del coach Andrea Castelli, ancora a secco di successi e con tanta voglia di cancellare quota zero dalla graduatoria. Al Pala Berta di Montegrotto Terme, stasera (ore 20.30), andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza, fra due formazioni che in avvio della stagione hanno attraversato delle difficoltà, ma che ora vogliono riprendersi, in termini di risultati e non solo. Le padrone di casa realizzano poco (cirac 46 punti a gara) e per cercare di conquistare la salvezza hanno aggiunto la lunga Sofia Dell’Olio e la guardia Carla Bremaud, giocatrici che la Giara dovrà limitare, per esuberanza fisica e voglia di mettersi in mostra.

Dal canto proprio, capitan Enrica Pepe e compagne sono reduci da una buona prestazione casalinga contro Bolzano e in terra padovana cercano la prima gioia stagionale. Durante la settimana, anche sull’onda positiva del bel successo della squadra Under 19, le biancorosse si sono allenate bene, preparando al meglio una gara già importante in questa prima fase.