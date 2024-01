Basket A2 femminile. Vigarano, arriva Trieste di Rosset. La parola d’ordine è reazione

Amaiquen Siciliano da una parte, l’ex Macarena Rosset dall’altra. Molto della gara del tardo pomeriggio di oggi fra Giara Vigarano e Futurosa Trieste iVision passerà dalle mani e dai punti di queste due giocatrici, in una gara, quella che si giocherà al Pala Vigarano alle ore 18.30, certamente importante per entrambe le compagini. Le biancorosse del coach Andrea Castelli devono e vogliono cancellare il brutto ko a Ponzano Veneto, durante la settimana hanno avuto qualche problema fisico con Armillotta e Conte, ma il ritorno di Gonzalez, unito alla buona settimana di lavoro del resto del gruppo, ha aumentato la fiducia e la consapevolezza nei propri mezzi. Se Vigarano è a caccia di punti salvezza, dall’altra parte Trieste è in buona fiducia, attestata all’ottavo posto della graduatoria, ma nel gruppone delle formazioni a due punti dal terzo gradino. Insomma, per la Giara sarà una sfida difficile, per cui ci vorrà il contributo dell’intero roster biancorosso per cercare di avere la meglio di una compagine, quella del coach Mura, che punta forte sull’esterna Rosset, oltre a Miccoli, Sammartini e Camporeale. La Giara dovrà rispondere con le proprie armi, contrastando il gioco in grande velocità delle triestine.

"Dopo aver sbagliato il match a Ponzano Veneto, con la parziale giustificazione che non stavamo bene, questa settimana ci siamo allenati molto bene – dice coach Andrea Castelli –, abbiamo lavorato molto duro per recuperare la condizione. Sono fiducioso che faremo un’ottima gara, le ragazze sono motivate, non siamo ancora al 100% della condizione, attingeremo dalla panca, le ragazze si stanno facendo trovare pronte e si stanno impegnando tanto. Affrontiamo una squadra molto più forte di noi, dobbiamo dimostrare noi di poter stare in questo campionato, ci vogliamo credere fino alla fine".