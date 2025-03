Basket A2 femminile. Vigarano firma l’ala Reani e saluta Grassia

Pallacanestro Vigarano è lieta di comunicare la firma di Laura Reani fino alla chiusura dell’attuale stagione sportiva. La neo biancorossa ha debuttato già sabato contro Bolzano. Veronese di nascita, classe 1996 (186 centimetri), Reani è un’ala forte fisica che darà esperienza e sostanza al pacchetto lunghe vigaranese. Approda a Vigarano da Giussano (A2, girone A), dove ha chiuso, in 20 gare giocate, con 6 punti e 5 rimbalzi di media.

La carriera. Il suo percorso senior è cominciato a La Spezia nell’annata 2015/2016, dove ha conquistato la promozione in A1. Poi si sposta ad Alpo, quindi Campobasso, ancora Alpo, Firenze e Selargius dove ha prodotto sempre numeri e prestazioni importanti. Adesso, Vigarano, dove aumenterà il tasso di esperienza e tecnico-tattico della squadra del coach Carlo Grilli.

Pallacanestro Vigarano comunica anche che da oggi Martina Grassia non fa più parte del roster della prima squadra. Approdata in biancorosso nell’estate scorsa, l’ala forte monzese chiude con 8 punti e oltre 3 rimbalzi a gara l’esperienza con la canotta della formazione vigaranese. La società del patron Marco Gavioli ringrazia Grassia per l’impegno profuso.