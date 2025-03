Basket A2 femminile. Vigarano non ha scampo:. Ragusa domina

Prima un buon primo quarto, poi un’altrettanto buona rimonta dal -15 al -7, non sono bastati alla Pallacanestro Vigarano per provare ad espugnare il parquet di Ragusa. Le siciliane allungano dopo l’intervallo e vincono con merito 78-58. I primi 10’ vedono Vigarano in palla e in partita, grazie soprattutto ai punti di Nikolova (8-11 al 6’). Le padrone di casa impiegano un po’ a carburare (12-11 al 9’) e chiudono il primo quarto avanti 16-14, con il cesto dell’ex Cutrupi. Durante i secondi 10’, oltre a Pelka (25-16 al 14’) sarà soprattutto l’altra ex, Siciliano, a fare malissimo alla difesa vigaranese: 9 punti praticamente consecutivi della play portano la Passalacqua avanti 33-18 al 16’. Vigarano non ci sta, Zietara, Reani e soprattutto Nikolova (14 punti all’intervallo in 16’ giocati) riportano le biancorosse sotto nel punteggio. Al 20’, con 15 punti di Siciliano e 14 di Nikolova, Vigarano è in partita. Il break di 9-0 nei primi 3’ della ripresa, con Labanca e Siciliano sugli scudi, fa malissimo alle biancorosse, che piombano sul -16 (46-30 al 23’), poi pure sul -21, con la tripla di Tomasoni a fissare il 61-40. Gara chiusa? Praticamente sì, perché Vigarano non riesce a ritrovare le certezze avute nei primi 20’ e cade sotto i colpi della Passalacqua.