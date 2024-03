Basket A2 femminile. Vigarano, sfida salvezza in casa contro Abano Terme

Appuntamento da non sbagliare, oggi, nel tardo pomeriggio (Pala Vigarano, ore 18.30), per la Giara del coach Andrea Castelli, che ospiterà il fanalino di coda Abano Terme nella più classica delle sfide salvezza. Le termali sono all’ultimo posto della graduatoria, ma devono recuperare il match contro Ancona, due punti più sopra c’è la Giara, che all’andata ha vinto con 9 lunghezze di vantaggio e che domani deve e vuole bissare la vittoria contro una compagine, la Wave Thermal, che punta forte sulla play Degiovanni (14 punti a gara) e sulle esterne Bremaud e Hatch. Abano Terme gioca un basket rapido, dal canto proprio la Giara, che in settimana ha salutato Moretti e farà esordire al Pala Vigarano l’ala ungherese Gorjanacz, dovrà difendere duramente, limitando al minimo gli errori commessi. Mai come oggi pomeriggio ci sarà bisogno dell’apporto del Pala Vigarano: il pubblico dovrà incitare capitan Pepe e compagne per 40’, provando a spingerle al successo che, inutile negarlo, varrebbe doppio nell’economia della lotta salvezza. Coach Castelli confida nell’apporto di tutte le giocatrici a disposizione, con il terzetto composto da Siciliano, Gorjanacz e Cutrupi che dovrà spingere le compagne.

Al Pala Vigarano, oggi pomeriggio, palla a due alle ore 18.30 (ingresso gratuito). Arbitreranno Marianetti di San Giovanni Teatino (Ch) e Marco Palazzo di Campobasso. Diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallacanestro Vigarano. Telecronaca di Lorenzo Montanari.