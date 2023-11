Basket a2 femminile. Vigarano si arrende anche con Bolzano

A lungo sopra nel punteggio, anche di sette lunghezze in avvio del secondo parziale, sotto di quattro punti al 27’, anche e soprattutto grazie alle triple dell’ottima Feoli: la Giara ha ceduto solamente negli ultimi 10’ contro l’Alperia Bolzano, dimostrando miglioramenti su ambo i lati del campo. Prestazione monstre di Siciliano, autrice di 36 punti, 7 rimbalzi, 5 recuperi e 8 falli subiti in 38’. Altra prova da ricordare di Cutrupi, con 18 punti e 15 rimbalzi in 39’. La Giara ha avuto molto dalle giovani, ma non è bastato. Alla fine è stato 78-87. Il primo tempo ha visto la Giara a lungo avanti nel punteggio, grazie soprattutto ai 21 punti di Siciliano (47 al tiro da fuori dopo 20’). Bolzano avanti 39-46 all’intervallo,

Pepe e Feoli ci sono (52-56 al 27’), prima che Kotnis e Schwienbacher allunghino ancora a favore delle alto atesine: al 30’ è 55-65 e la gara non cambierà più.